Пермь, , 10:06 — REGNUM

В Пермском крае ежегодно около 300 младенцев рождается с экстремально низкой массой тела и очень низкой массой тела. Таким новорожденным необходима донорская кровь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

В перинатальном центре младенцам с низким весом проводится до 700 переливаний крови (два переливания в день). Так, девочке, появившейся на свет в 24 недели, и имеющей вес всего 610 граммов донорская кровь спасла жизнь. Ребенок провел в реанимации три месяца, за это время провели семь переливаний крови.

С начала 2019 года В Прикамье собрано почти 15 тыс. литров донорской крови. В отделении патологии новорождённых перинатального центра отметили, что эритроцитарная масса заготавливается в краевой станции переливания крови всегда индивидуально, по индивидуальному подбору донора.