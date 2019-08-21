Томск, , 10:02 — REGNUM

В Бакчарском районе Томской области завершился суд над подростком, избившем трёх своих взрослых односельчан. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

«За период с апреля по июнь 2019 года подсудимый, обладающий навыками рукопашного боя, причинил телесные повреждения в виде перелома челюсти трём молодым мужчинам», — сообщили в прокуратуре.

При этом все преступления 17-летний подросток совершил в состоянии алкогольного опьянения, «на почве неприязненного отношения к потерпевшим, возникавшего по различным незначительным бытовым поводам».

Государственный обвинитель отметил, что подсудимый социально не адаптирован и относится с пренебрежением к авторитету взрослых. Родители подростка также не контролируют его времяпрепровождение. Сам обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В результате мировой судья приговорил его к ограничению свободы на срок 1 год 6 месяцев. Кроме того, судья запретил подсудимому находиться вне пределов места жительства в ночное время суток.

Как передавало ранее ИА REGNUM, уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что нельзя недооценивать случаи проявления детской агрессии, так как последствия могут быть самым плачевными.

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