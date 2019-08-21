Канберра, , 10:18 — REGNUM

78-летний кардинал Джордж Пелл, осужденный за насильственные действия сексуального характера над детьми, вероятно, будет лишен своих почетных наград. Это стало известно после того, как суд отклонил его апелляцию. Об этом, как передает Australian Associated Press, сообщил 21 августа премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на пресс-конференции в Канберре.

Моррисон заявил, что сопереживает жертвам сексуального насилия сейчас и будет сострадать им «каждый день».

«Я понимаю, что это (отклонение апелляции) приведет к лишению почетных наград, которые присвоены не правительством, — сказал Моррисон. — Это независимый процесс, он будет продолжен».

Напомним, 78-летний кардинал Пелл в марте был приговорен к шести годам заключения за надругательства над двумя 13-летними певчими церковного хора в 1996 году. Сам Пелл свою вину не признал.