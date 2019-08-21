Фучжоу, Китай, , 09:58 — REGNUM

Более 80 подозреваемых в контрабанде нефтепродуктов на общую сумму около 1,5 млрд юаней (около $213 млн) было поймано городе Фучжоу китайской провинции Фуцзянь на юге страны, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

Подозреваемые были задержаны в рамках совместной операцией, проведенной 17 августа таможней и береговой охраной. Шесть банд, занимавшихся контрабандой нефтепродуктов было раскрыто, было изъято семь судов для перевозки контрабанды с более чем 1000 тонн нефтепродуктов. Кроме того, было изъято 20 млн юаней наличными, сообщили таможенники.

Предварительное расследование показало, что подозреваемые незаконным путем ввезли в страну почти 200 тыс. тонн нефтепродуктов. Расследование продолжается. Как сообщало ИА REGNUM, в провинции Гуандун на юге Китая была раскрыта банда, занимавшаяся контрабандой роскошных товаров из Европы.

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