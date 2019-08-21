Тула, , 09:55 — REGNUM

Противоаварийные учения провели энергетики Тульского РДУ совместно с субъектами электроэнергетики, представителями регионального МЧС России, органов власти и других ведомств, сообщает 21 августа пресс-служба Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Центра — филиала СО ЕЭС России.

В ходе учений специалисты взаимодействующих ведомств отработали ликвидацию условной аварии в энергосистеме региона, спровоцированную резким понижением температуры воздуха. По легенде мероприятий оно вызвало отключения в сети 110−220 кВ с повреждением и возгоранием трансформаторного оборудования на Щёкинской ГРЭС.

В соответствии с принятым регламентом, диспетчеры проинформировали об аварии вышестоящий диспетчерский центр, затем провели осмотр и вывели в ремонт поврежденное оборудование. Для обеспечения обесточенных потребителей электроснабжение было подключено по сети 10−35 кВ. В свою очередь, органы исполнительной власти совместно с МЧС России обеспечили электроснабжение социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения от резервных источников электропитания.

После ликвидации условного возгорания на Щёкинской ГРЭС, энергетики организовали аварийно-восстановительные работы и ввели в работу оборудование, находившееся в ремонте. По итогам учений был проведен анализ действий всех участников. При этом отмечено, что все участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и хорошее взаимодействие при ликвидации условной аварии.

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