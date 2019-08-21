Ростов-на-Дону, , 09:55 — REGNUM

Летний зной вернулся в Ростовскую область. Жара до +40 градусов прогнозируется в южных и восточных районах Донского региона.

«Штормовое предупреждение. Во второй половине дня в период с 22 по 23 августа местами по югу и востоку Ростовской области ожидается сильная жара +40 градусов», — информирует региональное управление МЧС.

Спасатели призывают жителей Ростовской области соблюдать правила пожарной безопасности.

ИА REGNUM сообщало, что о надвигающейся жаре в Ростовской области к середине недели предупреждали ранее синоптики. Осадков в ближайшие дни не предвидится.

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