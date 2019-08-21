Владивосток, , 10:10 — REGNUM

Рост травматизма детей в ДТП в сравнении с прошлым периодом увеличился в Приморье на 44 процента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За прошедший год в Приморье произошло 77 ДТП с участием детей, в которых погибли 11 несовершеннолетних, ещё 87 получили различные травмы. Это на 44 процента больше, чем за прошлый период.

21 августа в Приморье запущен новый федеральный проект «Детство без опасности», целью которого является снижение случаев травматизма детей на транспорте.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Прикамье вдвое снизилось количество смертельных ДТП с участием детей.