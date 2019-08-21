Гуанчжоу, Китай, , 09:52 — REGNUM

Полиция провинции Гуандун на юге Китая раскрыла банду, занимавшуюся контрабандой дорогих товаров, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

В общей сложности 25 подозреваемых было поймано и более 1300 предметов люксовых брендов, включая часы, обувь и сумки общей стоимостью 160 млн юаней ($22,7 млн), было изъято, сообщили в таможне Гунбэя.

Контрабандисты привлекли внимание таможенных властей в конце февраля. Спустя пять месяцев расследования было выявлено, что действует целая банда, которая закупает дорогие товары в Европе и ввозит их в Китай через Макао на продажу.

2 августа текущего год 25 подозреваемых в нескольких городах, включая Пекин, Шанхай и Чунцин, было арестовано. Дальнейшее расследование продолжается.

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