Екатеринбург, , 09:51 — REGNUM

Екатеринбургский зоопарк мог бы достичь больших высот, если бы ему предоставили большие площади. Об этом заявила директор учреждения Светлана Прилепина, сообщает Ura.ru.

Коллекция зоопарка могла бы расшириться, но животных некуда поместить. Из-за этого отсутствуют морские млекопитающие, а в вольерах нет копытных животных.

В целом же зоопарк держит третье-четвёртое место по разнообразию коллекции, считает руководитель.

Напомним, ранее экс-директор парка Маяковского Владимир Черменинов поддержал идею разместить зоопарк на территории парка. Это могло бы обеспечить большой поток посетителей, считает экс-руководитель. Идея о перемещении может обсуждаться в мэрии города, предполагают городские СМИ.

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