Москва, , 09:46 — REGNUM

Для того чтобы справиться со стрессом, снизить риск развития заболеваний сердца и сохранить здоровье, большое значение имеют как физические нагрузки, так и правильное питание. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения РФ.

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Нужна разъяснительная работа: о физкульт-брейках на рабочем месте

Эксперты ведомства отметили, что преодолеть повседневный стресс помогут соблюдение режима дня, чередование периодов интенсивной работы и отдыха, а также занятия релаксацией, аутотренингом, йогой и регулярный отдых, желательно на природе, пишет РИА Новости. Кроме того, специалисты рекомендуют высыпаться.

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При этом эксперты не советую снимать стресс с помощью алкоголя и табака. По их словам, гораздо лучше поможет физическая нагрузка в виде плавания. Также, отмечают специалисты Минздрава, важно правильно питаться. Так, стоит отказаться от перекусов на ходу и включить в свой рацион горький шоколад, орехи, бананы и имбирь. Эти продукты питания способствуют повышению настроения. Также рекомендуется чаще улыбаться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минздрав РФ предложил работодателям ввести на рабочем месте перерывы на физкультуру. Как утверждают в ведомстве, физкульт-брейки для сотрудников помогут снять стресс и избежать производственных травм. Речь идёт о десятиминутных комплексах упражнений, которые можно подобрать в зависимости от условий работы. Это, к примеру, зарядка, йога или пилатес для офиса. Проводить физкульт-брейки рекомендовано по меньшей мере раз в день.