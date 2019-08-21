Пермь, , 09:39 — REGNUM

В Перми в рамках международного марафона 21-летний атлет намерен установить рекорд России. Силач возьмет на буксир автопоезд, чей вес превышает вес молодого человека в 350 раз, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В состав автопоезда войдут два грузовика. Общая масса составит 35 тонн, вес силача не превышает 100 кг.

За действиями атлета будет наблюдать профессиональный судья Ассоциации российских силачей, чтобы зафиксировать результат в книге рекордов России.

Напомним, 7−8 сентября в Перми пройдет международный марафон. В его рамках запланирован и турнир единоборств. Кроме того, атлеты Союза силачей представят яркое шоу из силовых трюков, вошедших в историю мировой силы.

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