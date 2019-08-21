Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM

Идея перенести екатеринбургский зоопарк в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского нравится многим экспертам. Об этом сообщает Ura.ru.

Белый медведь в зоопарки Екатеринбурга (cc) Эрлинг

По мнению главы Шарташского лесопарка Артура Зиганшина, если бы в парке появился зоопарк, это было бы интересно детям и комфортно для частого посещения всем горожанам. Площадка бы не бедствовала, в зоопарке можно обеспечить постоянный поток посетителей.

Экс-директор ЦПКИО Владимир Черменинов сам не против переместить сюда зоопарк. Даже в мини-зоопарк, который ранее был в парке, посещали около 100 тысяч в год, а с большим «зверинцем» был бы ещё больший поток.

Напомним, как сообщает Ura.ru, в мэрии Екатеринбурга обдумывают вариант переноса зоопарка в ЦПКИО. Ранее, впрочем, ожидалось, что зоопарк оборудуют на Кольцовском тракте, за городом.

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