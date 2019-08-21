Березники, Пермский край, , 09:38 — REGNUM

В Березниках Пермского края бывший главный инженер предприятия ЖКХ признана виновной в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, 2 апреля 2019 года на 80-летнюю женщину упала ледяная глыба с кровли дома. Пенсионерка получила смертельную травму. ЧП стало возможным из-за того, что главный инженер не обеспечила надлежащий контроль за ходом выполнения работ по очистке от снега крыши здания.

Приговором суда экс-работнику предприятия ЖКХ назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Стоит отметить, что женщине инкриминировали п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Санкцией предусмотрено максимальное наказание до шести лет лишения свободы и штраф — до 500 рублей.