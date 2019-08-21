Москва, , 08:50 — REGNUM

В московских аэропортах отменены и задержаны 48 авиарейсов, сообщает онлайн-сервис «Яндекс.Расписания».

По информации на 8:44, наиболее сложной является ситуация в «Домодедово». Там задержан 21 рейс, пять отменено. В «Шереметьево» задержано 13 рейсов, во «Внуково» — девять. В обзор включен аэропорт «Жуковский», однако данных о задержанных и отменённых рейсах в нём нет.

Данные предоставлены аэропортами. Причины сбоев не указаны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Москве ожидается тёплый погожий день.