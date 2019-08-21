Москва, , 08:57 — REGNUM

Четыре республики Северного Кавказа возглавили рейтинг регионов РФ с наименьшими затратами населения на покупку алкогольных напитков и табачных изделий. Такие данные содержатся в отчёте Росстата о социально-экономическом положении России.

Меньше всего средств на покупку алкоголя и табака в 2018 году потратили жители Чечни — 0,1% общих потребительских расходов. Далее следуют Ингушетия (0,3%), Карачаево-Черкесия (1,2%) и Дагестан (1,4%). В пятёрку также вошла Тамбовская область (1,4%).

В среднем жители России в 2018 году тратили на покупку этих товаров 3% своих общих потребительских расходов, больше всего — в Еврейской автономной области (6%), Ямало-Ненецком автономном округе (5,7%), Республике Хакасия и Костромской области — по 4,3%.

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Как сообщало ИА REGNUM, Росстат также назвал затраты населения на еду в 2018 году. Больше всего на питание и напитки ушло у жителей Дагестана и Ингушетии — 53,8% и 57,9% всех потребительских расходов соответственно.