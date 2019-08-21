Хух-Хото, Китай, , 08:49 — REGNUM

Полиция Внутренней Монголии на севере Китая арестовала 41 подозреваемого в организации трансграничного казино, в которое было вовлечено 120 млн юаней ($17 млн), сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

За прошедший год полиция города Улан-Хото в аймаке Синань, что некий подозреваемый в убийстве в январе 2017 года был вовлечен в онлайн-казино, где потратил огромную сумму денег. Дальнейшее расследование показало, что банда действовала в првоинциях Гуандун, Сычуань, Цзянсу и Фуцзянь, вовлекая любителей азартных игр через приложение WeChat.

Полиция запустила два рейда в Гуандуне, Фуцзяне и Чунцине, в рамках которых был арестован 41 подозреваемых, у которых было изъято более 400 электронных устройств, а также заморожено на счета 75 млн юаней. Дальнейшее расследование продолжается.