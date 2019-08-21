Курган, , 08:52 — REGNUM

В Курганской области в денежных средствах на подготовку детей к школе нуждаются около двух тысяч семей. Об этом заявила начальник главного управления социальной защиты населения Вера Дёмина, сообщает пресс-служба главы региона.

Она отметила, что семьи, которые испытывают серьезные трудности при подготовке ребёнка к учебному году, могут написать заявление и получить на эти цели за полгода вперёд ежемесячные детские пособия. Размер такого пособия составляет на сегодня 10 тысяч 347 рублей.

Ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума на ребёнка в Курганской области получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 величины прожиточного минимума или 18 тысяч 709 рублей в месяц, уточнила Дёмина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кургане более 100 детей не могут сесть за парты из-за финансовых проблем