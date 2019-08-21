Екатеринбург, , 08:52 — REGNUM

В Екатеринбурге могут перенести городской зоопарк в Центральный парк культуры и отдыха им. Маяковского. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в горадминистрации.

ЦПКиО — намного более привлекательная площадка для «зверинца», чем район МВЦ «Экспо», считают в мэрии. Разница очевидна — до Парка Маяковского горожанам достаточно легко добраться, а в «Экспо» нужно выезжать за город, заранее.

Возможно, зоопарк даже станет «центральным элементом» новой концепции ЦПКиО, предполагает источник.

Напомним, ранее ожидалось, что новую площадку для зоопарка будут строить в 2025 году. Заявлялось, что учреждение разместится на Кольцовском тракте, за городом.

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