Екатеринбург, , 08:29 — REGNUM

В Екатеринбурге в микрорайон Уктуса начнут ходить автобусы маршрута № 42 городского общественного транспорта. Они будут следовать до нового жилого комплекса «Светлый», жители которого ранее жаловались на нехватку общественного транспорта.

По данным информационного портала «Е1», решение о продлении маршрута до ЖК «Светлый» уже согласовано в городском комитете по транспорту. На новом кольце маршрута установлен шлагбаум и запрещающий парковку личного транспорта знак.

Напомним, что на данный момент до ЖК «Светлый» ходит только маршрут № 83. Ранее более 600 жителей жилого комплекса обращались с письмом в приёмную президента России с просьбой посодействовать в решении транспортной проблемы.

Отметим, что в 2020 году планируется продление до ЖК «Светлый» ещё одного маршрута городского общественного транспорта. В микрорайон будет ходить автобус № 56.