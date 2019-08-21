Бишкек, , 08:28 — REGNUM

С начала 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий в местах установки фото и видеокамер в Бишкеке сократилось на 52%. Об этом 21 августа сообщили в отделе информационной безопасности аппарата правительства Киргизии со ссылкой на данные ГУОБДД.

Отмечается, что с начала года в рамках проекта «Безопасный город» зафиксировано более 400 тыс. нарушений правил дорожного движения. Водители оплатили 178 тыс. нарушений на сумму более 200 млн сомов ($2,87 млн). В Чуйской области в местах установки подобных устройств количество ДТП сократилось на 70%.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2019 года заместитель председателя госкомитета информационных технологий и связи Киргизии Кубаныч Шатемиров заявил, что для реализации второго этапа проекта «Безопасный город» потребуется $24 млн.