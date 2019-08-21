Уфа, , 08:33 — REGNUM

Фестиваль «Мой любимый город» пройдет в Уфе 1 сентября, 21 августа сообщает пресс-служба администрации города.

Праздник посвящен 100-летию образования Республики Башкирия.

На улице Ленина, которая в этот день станет пешеходной, с 10:00 до 20:00 часов будут работать различные развлекательные зоны.

Перед фонтаном на площадке будет развернута «Этнозона», где будет создан уютный национальный дворик с юртами из войлока и элементами башкирского национального быта.

Здесь же будут организованы мастер-классы по мокрому валянию, изготовлению национальной куклы, работе с глиной, резьбе по дереву.

На сцене будут работать зоны «Уфа — музыкальная», «Уфа — театральная», «Уфа — модельная», «Уфа — телевизионная».

На фестивале будет организована фотовыставка, посвященная году театра в РФ. Здесь же можно будет получить «быстрый портрет» от художников и профессиональное фото.

Кроме этого, горожане смогут посетить площадки «Уфа — молодежная», «Уфа — спортивная», «Уфа — автомобильная».

Напомним, что организатором фестиваля является администрация города Уфы. Целью фестиваля является развитие событийного туризма, организации отдыха горожан и гостей столицы, повышение имиджа города.