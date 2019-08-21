Томск, , 08:25 — REGNUM

В Томской области идёт подготовка к прививочной кампании против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону, в 2019 году планируется привить более 444 тыс. человек, из которых 121,6 тыс. — дети.

Вакцина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В целом, планируется привить 46% от численности населения области. Специалисты считают, что это позволит создать коллективный иммунитет и значительно снизить количество заболевших.

«В течение недели в поликлиники и больницы Томской области поступят первые 54 тысячи дозы вакцины «Совигрипп» — 43% от необходимого количества вакцины на эпидемический сезон 2019−2020 гг. для детей региона», — отметили в управлении.

Прививки будут бесплатными для детей с 6 месяцев, воспитанников детских садов, школьников, студентов, работников больниц и образовательных организаций, транспорта, торговли, коммунальной сферы, лица с хроническими заболеваниями дыхательных путей, беременные женщины, лица старше 60 лет.

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