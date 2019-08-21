Москва, , 08:24 — REGNUM

Московский зоопарк стал рекордсменом по количеству проживающих в нем фламинго, сообщает 21 августа официальный сайт мэра и правительства Москвы.

«Такой многочисленной группы фламинго нет больше ни в одном отечественном зоопарке. Размножение этих птиц в неволе — достаточно трудоемкий процесс», — заявила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что размножение в неволе довольно трудоёмкий процесс. Начиная с 2000-х годов, отметила она, в зоопарке ежегодно выводят птенцов фламинго. Сейчас популяция достигла 29 красных и 17 розовых фламинго — всего 46 особей.

Как сообщало ИА REGNUM, тысячи птенцов фламинго были эвакуированы из высыхающего водоема на севере ЮАР в попытке спасти их.

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