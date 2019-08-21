Пекин, , 08:22 — REGNUM

Китайские власти пообещали разобраться с актами нарушения школьного порядка и обеспечить правовое урегулирование противоречий и инцидентов в школе, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

На подобного рода действия, вроде нападение на людей, целенаправленное повреждение общественной собственности, размещение баннеров помещениях, блокирование школьных дверей и преследование сотрудников школы, будет обращено отдельное внимание, говорится в совместном заявлении, сделанном пятью департаментами, включая Министерство образования КНР, Верховный народный суд КНР и Министерство общественной безопасности КНР.

Отмечается, что подобного рода акты могут осуществляться члены семей учащихся в рамках попыток своими силами разрешить назревшие противоречия и происшествия в школе. Зачастую, доходит даже до вымогательства компенсаций в отношение школьного персонала.