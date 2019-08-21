Рязань, , 08:18 — REGNUM

Второй Российско-Балканский молодежный форум «Россия и Балканы» проходит в Рязани с 20 по 22 августа, сообщает пресс-служба Рязанского государственного университета (РГУ) им. С. А. Есенина.

В мероприятиях форума принимают участие более 50 человек из Венгрии, Болгарии, Сербии, Словении, Хорватии, Северной Македонии, а также десятка российских регионов. Они обсуждают культурные и политические предпосылки для развития эффективных российско-балканских молодежных отношений.

Программа включает в себя форсайт-сессию, экспертные выступления, разработку молодежных проектов, посещение достопримечательностей региона и областного центра.

Организатором выступает Рязанское региональное отделение общероссийского общественного объединения «Всероссийский межнациональный союз молодежи».

Форум проходит в рамках гранта Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова при поддержке исполнительных и законодательных органов власти Рязанской области, Центра молодежных международных проектов РГУ, студенческого объединения «Клуб общественной дипломатии».

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