Москва, , 08:15 — REGNUM

Продолжительность жизни в России в первом полугодии 2019 года составила 73,7 года. Это на 0,8 года больше, чем шестью месяцами ранее, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании в Кремле по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

Вероника Скворцова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По предварительным данным, продолжительность жизни составила 73,7 года, увеличившись на 0,8 года за полгода — у женщин это уже 78,5 лет», — приводит слова министра пресс-служба Кремля.

Показатели заметно улучшились благодаря сокращению количества смертей — на 28,4 тыс. за шесть месяцев. Можно говорить об «исполнении плана 2020 года», добавила министр, если второе полугодие не ухудшит статистику.

Национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» осуществляются в соответствии с планом, сказала Скворцова. В частности, показатель младенческой смертности составил 4,7 промилле, что ожидалось только в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания констатировал «провал» в первичном звене отечественного здравоохранения. Он поручил принять немедленные меры, заявив, что в противном случае нацпроект «Здравоохранение» не даст ожидаемых результатов.

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