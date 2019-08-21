Ульяновск, , 08:12 — REGNUM

В Ульяновской области продолжают оказывать помощь 11 жителям региона, которые были госпитализированы с отравлением после употребления кустарно изготовленного подсолнечного масла. По словам врачей, пострадавшим «необходимы доноры плазмы постоянно».

В местной прессе заведующий отделением токсикологии областного клинического центра специализированных видов помощи Игнат Пономаренко сообщил, что для помощи пациентам используется свежезамороженная плазма, и «необходимы доноры плазмы постоянно». Плазму в настоящее время предоставляет станция переливания крови в необходимом объёме. Врач высказал мнение, что «никто не будет против, чтобы кровь (жители) сдавали, и плазму восполняли».

Отмечается также, что у пациентов констатируют улучшение.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа с отравлением попали в больницы в Ульяновске семь человек — пятеро взрослых и двое детей, затем пожилые мужчина и женщина скончались. 18 августа стало известно о госпитализации ещё пятерых человек, в том числе двоих детей. Почти у всех пострадавших наблюдались кровотечения. Основная версия — отравление подсолнечным маслом, произведённым в кустарных условиях. Сырье, из которого его делали, предположительно содержало кумарин, на основе которого производится крысиный яд. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе разбирательств предварительно установлено, что из некачественного сырья (семечки), которое привезено из Самарской области, житель Теренгульского района изготовил около 200 литров масла. Региональные власти отмечают, что всё масло из продажи изъято.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава рассказал о состоянии отравившихся в Ульяновске