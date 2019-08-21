Москва, , 08:11 — REGNUM

В России в настоящее время сложилась благоприятная ситуация, чтобы строить планы на несколько лет вперёд, считают 28% граждан. 62% уверены в обратном. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

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Треть опрошенных (32%) думают, что через 20 лет ситуация в России кардинально не изменится и останется примерно такой же. Думают, что будет более спокойно и безопасно 18%, менее спокойно — 20%. Затруднились ответить 29% респондентов.

Серьезных изменений через 20 лет граждане РФ не ждут: в социальной защищённости населения (31%), в экономике и финансовой сфере (30%). 32% опрошенных заявили, что станет хуже качество российского образования.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 11 августа 2019 г ода в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (75%) строят планы на будущее: на короткий срок планируют свою жизнь 41%, на средний — 18%, на длительный период — 16%.

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