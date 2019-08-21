Лхаса, Китай, , 08:05 — REGNUM

Количество выпускников колледжей в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая достигло 23 616 человек в 2019 году, что является рекордным показателем за все время, сообщили в региональном департаменте общественной безопасности и человеческих ресурсов, передает 20 августа агентство Синьхуа.

Из них 67% уже нашли себе работу посредством 16 крупных бирж труда, сообщили в департаменте. Еще одна ярмарка труда для выпускников колледжей прошла в столице Тибета Лхасе с участием более 300 работодателей, которые предложили выпускникам около 3900 рабочих мест.

Работодателями, в основном, являются крупные государственные корпорации и частные корпорации в сфере образования, финансов и маркетинга, Тибетской медицины, административного управления, инженерии, финансового учета, инженерии компьютерных сетей и так далее.

Тибет обеспечил рост внутреннего регионального продута на уровне 9% за первую половину года, став второй экономикой среди всех регионов Китая по темпам роста, что не могло не отразиться на рост потенциала рынка труда.