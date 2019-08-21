Москва, 21 августа 2019, 07:57 — REGNUM
В Москве впервые пройдёт специальная выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Об этом 21 августа сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.
Её проведение запланировано на 14 и 15 сентября. Пройдут деловые сессии, официальные встречи и культурные мероприятия. Власти Москвы подготовили для гостей города тематические экскурсионные программы.
«Мы готовимся принять делегатов на высоком уровне — с деловой и экскурсионной программой в рамках знакомства с Москвой», — заявила председатель комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.