Москва, , 07:57 — REGNUM

Сегодня, 21 августа, Московский регион останется под влиянием антициклона. По данным Гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Местами по области возможен небольшой дождь.

Москва Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Воздух прогреется до +27…+29 °С. Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 3−8 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Добавим, что уже с завтрашнего дня, 22 августа, в столице начнёт постепенно холодать, а к выходным столбики термометров опустятся до +18…23 °С в дневные часы и до +10…11 °С ночью.

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Как сообщало ИА REGNUM, самой холодной за лето 2019 года в Москве стала ночь на 5 августа. По данным метеостанции ВДНХ, температура опустилась до 6,7 °С. Перед этим летний минимум был зафиксирован 4 июня и 31 июля — 8,3 °С. Такой уровень температуры ночью 5 августа стал самым низким за многие годы, но абсолютный рекорд всё же не превзошёл. Он был установлен в 1960 году — 5,6 °С.

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