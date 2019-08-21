Краснокамск, Пермский край, , 07:57 — REGNUM

В Краснокамске Пермского края 21 августа начинается суд над завучем школы, где училась умершая от голодного истощения девочка. Представителя школьной администрации обвиняют в халатности, сообщает портал 59.ru.

По версии следствия, школа бездействовала, а завуч не проверила семью и не проинформировала об опасной ситуации, в которой находился ребенок.

СМИ сообщает, что в зал суда пришли учителя, педколлектив поддерживает коллегу и считает ее невиновной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Краснокамске вызванные на дом медики скорой помощи констатировали смерть 14-летней девочки. Подросток умер от истощения. Было возбуждено два уголовных дела — по факту халатности и по факту убийства с особой жестокостью. Их расследование на особый контроль взял центральный аппарат СКР. Обвинение в убийстве предъявили матери девочки.

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