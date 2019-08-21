Пекин, , 07:26 — REGNUM

Китайский гигант в области социальных сетей Weibo сообщил о мощном росте числа пользователей во втором квартале 2019 года по мере того, как компания продолжает улучшать свои продукты, передает 20 августа агентство Синьхуа.

Число активных пользователей Weibo за месяц июнь достигло 486 млн человек. Чистая прибавка составила 55 млн пользователей относительно того же месяца годом ранее. Среднее ежедневное число пользователей сети составляет 211 млн человек, что на 21 млн больше, чем во втором квартале 2018 года.

Генеральный директор Weibo Ван Гаофэй связал стремительный рост количества пользователей с усилиями команды в осуществлении качественных изменений пользовательского продукта и его оптимизации.

Компания за указанный срок получила чистой прибыли в размере около $431,8 млн, что на 1% выше относительного того же периода годом ранее. Выручка от рекламы и маркетинга достигла $370,7 млн во втором квартале 2019 года. Ожидается, что чистая выручка компании вырастет на 6−9% по итогам третьего квартала 2019 года относительно того же периода 2018 года.