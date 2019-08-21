Пекин, , 07:09 — REGNUM

Китайские метеорологи продлили действие желтого уровня погодной опасности в южных регионах страны в связи с засухой и высокими температурами, сообщает 20 августа агентство Синьхуа.

В некоторых районах провинций Хубэй, Хунань, Цзянси, Сычуань, Чунцин и Гуанси максимальная температура воздуха может достигнуть 37−39 градусов Цельсия, говорится на сайте Национального метеорологического центра КНР.

Температуры в некоторых северных частях Чунцина могут и вовсе достигнуть 40 градусов. Центр рекомендует жителям указанных мест воздержаться от выхода на улицу в обеденное время, а рабочим, вынужденно находящимся на воздухе — предпринять все необходимые меры предосторожности и избегать палящего солнца.

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