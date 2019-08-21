Абакан, , 07:08 — REGNUM

Активность клещей в Хакасии снижается, но опасность их нападения всё еще сохраняется, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Так, за неделю с 12 по 18 августа зарегистрировано 42 случая присасываний клещей, из них 15 случаев среди детей. Всего же с начала сезона от клещей пострадали 3 450 жителей Хакасии, из них 813 — дети. Однако, по данным ведомства, это число не превышает среднемноголетних показателей.

Тем временем подтверждено 18 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, в том числе заболели двое детей; 26 — иксодовым клещевым боррелиозом, из них также два ребёнка, восемь — клещевым сибирским тифом, в том числе один ребёнок.