Чэнду, Китай, , 07:03 — REGNUM

Семь человек погибли и еще 24 пропали без вести в результате мощных ливней, обрушившихся на Нгава-Тибетско-Цянский автономный округ провинции Сычуань, сообщает 21 августа агентство Синьхуа.

По данным на 19:00 по местному времени, катаклизмы, вызванные дождем, повредили 17 поселков в округе. Ранения получили шесть человек, включая троих, которые находятся в тяжелом состоянии, сообщили в местном бюро по чрезвычайным ситуациям.

Более 34 тыс. туристов было эвакуировано из уезда Вэньчуань, в котором сошли множественные оползни и сели после затяжных дождей. Продолжается эвакуация еще 13 тыс. туристов продолжается.

К 0:15 по местному времени 20 августа было восстановлено энергоснабжение и связь в серьезно пострадавшем от ливней городе Гэнда в Улуне. Однако водоснабжение по-прежнему не восстановлено. Поисково-спасательные работы продолжаются.

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