Барнаул, 21 августа 2019, 07:02 — REGNUM
Штрафы за курение на рабочем месте представляются достаточно действенной мерой кандидату медицинских наук и депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Павлу Шумихину («Единая Россия»), но, комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработанные Минздравом РФ корпоративные программы, он отметил, что более оптимальным и справедливым является поощрение именно некурящих.
«Эффективность штрафов за курение на работе целиком зависит от воли работодателей. Совершенно очевидно, что значительная часть руководителей частных предприятий просто проигнорирует подобные рекомендации — ведь в стране отмечается нехватка рабочих рук. В то же время существуют широкие возможности для воздействия таким образом на бюджетников с целью мотивирования их к здоровому образу жизни.
Если государство настроено проводить эффективную антитабачную политику, ряд предложенных мер необходимо сделать не рекомендательными, а обязательными. На мой взгляд, введение штрафов за курение возможно только, если человек нарушает действующее антитабачное законодательство, в противном случае это может выглядеть унизительной процедурой.
Напомним, ранее Министерство здравоохранения России опубликовало на своём сайте корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих», предполагающие внедрение в компаниях систем штрафов и поощрений для курильщиков.
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Однако в Министерстве труда и социальной защиты заявили, что не считают, что курение должно стать причиной штрафов на работе.
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