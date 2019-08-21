Барнаул, , 07:02 — REGNUM

Штрафы за курение на рабочем месте представляются достаточно действенной мерой кандидату медицинских наук и депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Павлу Шумихину («Единая Россия»), но, комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработанные Минздравом РФ корпоративные программы, он отметил, что более оптимальным и справедливым является поощрение именно некурящих.

«Эффективность штрафов за курение на работе целиком зависит от воли работодателей. Совершенно очевидно, что значительная часть руководителей частных предприятий просто проигнорирует подобные рекомендации — ведь в стране отмечается нехватка рабочих рук. В то же время существуют широкие возможности для воздействия таким образом на бюджетников с целью мотивирования их к здоровому образу жизни.

Если государство настроено проводить эффективную антитабачную политику, ряд предложенных мер необходимо сделать не рекомендательными, а обязательными. На мой взгляд, введение штрафов за курение возможно только, если человек нарушает действующее антитабачное законодательство, в противном случае это может выглядеть унизительной процедурой.

Не совсем правильно и поощрение бросивших курить, как это предлагается авторами программ по борьбе с курением. Тогда в ущемленном положении окажутся никогда не курившие. Более оптимальным и справедливым является поощрение именно некурящих. Это может быть и прибавка к зарплате, и дополнительные дни отдыха». Депутат алтайского парламента, врач высшей категории Павел Шумихин

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России опубликовало на своём сайте корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих», предполагающие внедрение в компаниях систем штрафов и поощрений для курильщиков.

Читайте также: Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе

Однако в Министерстве труда и социальной защиты заявили, что не считают, что курение должно стать причиной штрафов на работе.

Читайте также: Разумный работодатель сумеет выстроить правила: об ограничениях курения