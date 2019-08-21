Челябинск, , 06:45 — REGNUM

В Челябинске местные жители могут сами выбрать концепцию традиционного ледового городка. Голосование проходит на портале «Активный житель74» до 29 августа, сообщает пресс-служба мэрии.

На выбор предложены концепции «Город будущего», «Любимые герои из произведений известных детских писателей», а также «Русь богатырская», уточнили в мэрии.

По итогам голосования будет определена концепция-победитель. И затем власти проведут аукцион, выберут подрядчика, который приступит к воплощению задумки. Городок появится уже в двадцатых числах декабря.