Кызыл, , 06:38 — REGNUM

Министерство природных ресурсов и экологии Тува попросило жителей республики не торопиться со сбором кедрового ореха. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве со ссылкой на инспекторов, собранные сейчас шишки еще неспелые.

«Учитывая то, что несозревшие плоды очень крепко прикреплены к дереву, сбить их очень тяжело. Срывая плоды раньше срока, люди травмируют завязи, из которых должны будут образовываться шишки в следующем году», — отметили специалисты.

Они призвали сборщиков повременить со сбором шишек до середины сентября, а всех остальных — не покупать орехи. В лесах будут проводиться рейды, в ходе которых пойманных нарушителей будут штрафовать.

В министерстве напомнили, что жители имеют право свободно находиться в лесах и собирать для собственных нужд плоды, ягоды, грибы, орехи. Однако торговля лесными ресурсами уже считается предпринимательской деятельностью, для осуществления которой необходимо оформлять необходимые разрешительные документы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава республики Шолбан Кара-оол прогнозировал дефицит кедровых орехов в Сибири, в связи с чем цена его будет расти. Это позволит, по его мнению, жителям Тувы заработать.

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