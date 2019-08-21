Челябинск, , 06:33 — REGNUM

В Челябинске будут учтены замечания горожан по проекту генерального плана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Предложения и замечания уже поступают в городской комитет градостроительства и архитектуры. Также специалисты структуры помогают челябинцам разобраться в проекте. Граждане со своей стороны вносят свои инициативы. Так, местные садоводы обратили внимание на то, что территория садоводческого товарищества СНТ «Любитель-2» площадью 40 га поделена на две зоны: садоводческих товариществ, а также общественно-деловую. Граждане просят оставить только садоводческое назначение.

Замечание граждан передадут разработчику проекта. Как сообщало ИА REGNUM, публичные слушания по генплану пройдут 29 августа.

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