Магнитогорск, Челябинская область, , 06:21 — REGNUM

В челябинском Магнитогорске Орджоникидзевский райсуд прекратил административное дело о возбуждении ненависти или вражды (статья 20.3.1 КоАП). Под судом оказалась местная жительница за агрессивный комментарий в социальной сети, пишет «Верстов.Инфо».

Комментарий женщина написала в марте. В июне её дело начал рассматривать суд. Местная жительница признала свою вину и раскаялась. Суд в итоге признал её правонарушение малозначительным, так как вреда от комментария никому не было, и закрыл дело, ограничившись лишь устным замечанием.

Сотрудники «Информационно-аналитического центра «Сова» отмечают, что это первый на территории России случай прекращения дела по статье 20.3.1 КоАП.