Новосибирск, , 06:13 — REGNUM

В Новосибирск пришло похолодание — третий день в городе идёт дождь, а температура воздуха в ночное время не превышает 10 °C, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным Западно-Сибирского гидрометцетра, днём 19 и ночью 20 августа в отдельных районах Новосибирской области шли небольшие дожди, ветер усиливался до 12 м/с. Температура воздуха днём составляла +21 — +25 °C, ночью +3 — +9 °C, по востоку +10, +15 °C. Ночью 20 августа в Искитиме была гроза.

Сегодня, 21 августа, в Новосибирске будет облачно с прояснениями, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, по северо-востоку местами умеренные дожди. Ночью и утром туманы. Температура воздуха ночью +3 — +8 °C, днём +16 — +21°C

Как пояснил «Новосибирским новостям» пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин, в ближайшие дни на территории Новосибирской области будет преобладать погода с осадками. Это происходит из-за того, что с северо-запада в регион сместился атмосферный циклон.

Такая погода продлится в регионе до выходных, а по некоторым прогнозам — до среды, 27 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, начало августа в Новосибирской области было очень жарким. Так, 1 августа в Новосибирске воздух прогрелся до +33 °C.

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