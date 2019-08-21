Мухоршибирский район, Бурятия, , 05:46 — REGNUM

В Бурятии началась кампания с призывом к жителям не вешать культовые флажки — хадаки, хии-морин, зурамы на деревья. Сделанные из синтетической ткани, они не разлагаются и становятся причиной гибели деревьев.

YxFWr8MT-UU Страница минприроды Тувы в «Вконтакте» vk.com/minprirody17

Марафон, под названием «Хватит душить деревья» подхватили в Тугнуйском дацане республики. Священнослужители и неравнодушные граждане сняли с деревьев флажки и выложили фотоотчёт в «Инстаграм».

"Раньше хии-морин делали сами, на дешёвую ситцевую ткань печатали вручную, она недолго висела, от солнца и погоды сама рвалась. Сейчас готовые делаются из синтетики», — поясняют в комментариях.

Похожая традиция, а соответственно, и проблема, есть и в соседней Туве, где тоже начали освобождать деревья от флажков. Как сообщили ИА REGNUM в минприроды республики, в минувшие выходные 17−18 августа тес-хемские лесники очистили местечко Чаа-Оваа от мусора, оставшегося после ритуальных обрядов.

«Пришлось снять с деревьев кадаки — синтетические изделия сильно повредили их», — отметили в ведомстве, добавив, что вывешивать ленты, кадаки, флажки «хей-аът» необходимо на специальные шесты и стойки в отведенных местах, а не на живые деревья.