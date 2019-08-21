Эр-Рияд, , 05:37 — REGNUM

Две академии искусств поручено открыть властями Саудовской Аравии министерству культуры страны, пишет Saudi Gazette.

Соответствующее распоряжение сделал Бадр бен Абдалла бен Фархан, саудовский министр культуры, в рамках реализации программы «Качество жизни».

В одной из академий будут изучать культурное наследие Саудовской Аравии, традиционные для страны виды искусств. Во второй академии будут учить музыке.

В каждое учебное заведение смогут ежегодно поступать до тысячи студентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале апреля Бадер бин Абдулла бин Фархан объявил о планах властей превратить сектор культуры в неотъемлемую часть повседневной жизни общества Саудовской Аравии.

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