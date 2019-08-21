Казань, , 05:00 — REGNUM

Министерство экологии и природных ресурсов Татарии после массовых жалоб от жителей Казани на резкий запах газа обследовало шесть адресов в трёх населённых пунктах. Превышения загрязняющих веществ в воздухе не было выявлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Качество воздуха проверялось в посёлках Озёрный, Сухая Река Высокогорского района, а также по четырём адресам в Казани — по 15 показателям «превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе не выявлено».

Горожане на это отметили шуткой с долей сарказма, что «приятно всё-таки задыхаться и травиться всем городом не как-нибудь, а «в пределах допустимых концентраций». Горожане предлагают замерять не после того, как запах прошёл, а когда на него жаловались. Также в обсуждениях звучали мысли «рвануть в деревню» хотя бы на остаток лета, чтобы не дышать вредными веществами. Звучали даже призывы о независимой экспертизе и обращении в Гринпис:

«Если жители жалуются, то не может быть все в норме. Это значит нормы надо менять. Я так считаю. Предлагаю обратится в Гринпис».

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Напомним, 19 августа жители Казани массово начали жаловаться на резкие запахи, похожие на газ. Встревоженные горожане направили свыше 70 жалоб в службу 112. Проверка, проведённая республиканским МЧС, показала, что причиной стали работы, предшествовавшие утилизации бывшей ёмкости для газа. Старую цистерну пропаривали в посёлке Озёрный Высокогорского района, куда её доставили на утилизацию. В ведомстве уточнили, что работы остановлены, а угрозы для жителей Казани и Высокогорского района нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нижегородское Заксобрание в 2019 году выступило с инициативой разработать гигиенические нормативы по неприятным запахам, которые позволили бы оценивать уровень воздействия запахов.

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