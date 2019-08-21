Хабаровск, , 04:26 — REGNUM

Росстат обнародовал неутешительную демографическую статистику за 1 полугодие. Дальний Восток в отчёте ведомства выглядит хуже всех — смертность по-прежнему растёт, рождаемость падает. Хабаровский край в числе лидеров по человеческим потерям — умерших на 1161 больше, чем родившихся, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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За 6 месяцев 2019 года в Хабаровском крае на свет появилось 3565 детей, умерло за этот же период 4726 человек.

Всего на Дальнем Востоке в первом полугодии родилось 22 тыс. детей, а умерли 26 400 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае умирают чаще всего от сердечно — сосудистых болезней, на втором месте онкология и болезни желудочно-кишечного тракта. Не добавляют демографического оптимизма и данные статистики по миграции — только за 2018 год за счёт оттока в другие регионы страны население края уменьшилось на 7 тыс. человек.