Монтевидео, , 03:51 — REGNUM

Врачи обнаружили злокачественное образование в правом легком с подозрениями на рак у президента Уругвая Табаре Васкеса во время медосмотра. Об этом уругвайский президент заявил на пресс-конференции, сообщает агентство Reuters

«Во время сканирования было обнаружено злокачественное образование в правом легком… Это выяснилось в результате очередного медосмотра, который я прохожу и советую проходить всем гражданам страны», — заявил он.

Васкес, который когда-то работал онкологом, заявил, что для более подробного обследования проведет день-два в больнице. При этом он подчеркнул, что не ощущает ухудшения самочувствия или других симптомов рака.