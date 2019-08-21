Вашингтон, , 03:00 — REGNUM

У сына американского президента Дональда Трампа Эрика Трампа родилась дочь. Об этом рассказал лидер США на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп (cc) Gage Skidmore

«Поздравляю Эрика Трампа и Лару Лею Трамп с рождением Каролины Дороти Трамп. Я так горжусь!», — заявил он.

Ранее у Трампа было девять внуков: пятеро от сына Дональда Трампа — младшего, трое от дочери Иванки Трамп, и еще один — от Эрика Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп объявил, что ожидает прибавления в семье своего сына Эрика в августе.

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