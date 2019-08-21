Москва, , 01:43 — REGNUM

Жертвами насилия со стороны отца признаны три сестры Хачатурян, которые убили его, передаёт 21 августа телеканал «Звезда».

По словам адвоката одной из сестёр Сергея Паршина, российский Следственный комитет признал «факты насилия в отношении сестёр Хачатурян».

Адвокаты обвиняемых в убийстве отца получили от следственных органов постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении их отца — поскольку его нет в живых. При этом в бумагах признаются «факты морального и сексуального насилия над девушками».

«Мы предполагаем, что в этой связи уголовное преследование должно быть прекращено. Их слова, их показания подтверждены материалами дела», — заявил Паршин.

Напомним, сёстры Хачатурян обвиняются в убийстве отца, которое произошло год назад. Согласно их показаниям, они убили его за насилие над ними.

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