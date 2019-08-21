Иркутск, , 01:03 — REGNUM

Экспертиза покажет, называла ли пострадавших от паводка в Иркутской области «быдлом» глава управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Приангарья Ирина Алашкевич, передаёт РЕН ТВ.

Отвечая на вопрос о том, она ли говорила о «быдле», которое собралось на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, прибывшим в Иркутскую область в связи с паводком, Алашкевич ответила:

«На данный момент проводится губернатором проверка по данному факту. Проводится экспертиза голоса, который там озвучен. Поэтому давайте дождемся результата экспертизы».

Напомним, в интернете появилась аудиозапись, где женщина грубо отзывается о жертвах паводка. Авторы публикации утверждают, что это Алашкевич — из-за схожести голосов.